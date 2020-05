Un sas pour désinfecter les caddies bientôt installé dans les supermarchés? - vidéo

Une société de Tourcoing a mis au point un «tunnel de désinfection» pour nettoyer les caddies de supermarchés et surfaces commerciales, rapporte la Voix du Nord ce jeudi 14 mai.

Le système se présente sous la forme d’un sas de deux mètres de long sur un de large, l’utilisateur passe à travers avec son charriot, tandis qu’un dispositif de brumisation est activé.

Le produit pulvérisé est un mélange d’azote et d’eau, sans danger et permettant de «désinfecter à plus de 99%», comme l’explique à la Voix du Nord Pierre Nicoletti, dirigeant de la société qui développe le projet.

Une demande naissante

Le dispositif a été imaginé par la société Alineair, spécialisée dans le mobilier, basée à Tourcoing et Valencienne. Son dirigeant, Pierre Nicoletti, s’étonne que l’idée n’ait jamais été exploitée auparavant et pointe du doigt les mentalités françaises.

«Jusqu’à il y a deux mois, personne n’avait travaillé sur ce type d’équipement. Je dis ça sans jugement mais en France nous ne sommes pas les plus hygiénistes et il n’y avait aucune demande», explique-t-il à la Voix du Nord.

Une situation sur le point de changer, puisque le projet a déjà séduit plusieurs distributeurs, précise encore le quotidien. La société attend désormais l’approbation du gouvernement.