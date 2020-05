Rodéo sauvage en Seine-Saint-Denis: huit interpellations et un policier blessé - photos

Dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai, des jeunes sur une trentaine de deux-roues se sont lancés sur le périphérique parisien vers la Seine-Saint-Denis, enchaînant slaloms rapides entre les automobiles et conduite en roue arrière. En tentant de les interpeller, un policier a été percuté par un véhicule qui ne faisait pas partie du cortège. La victime a été transportée à l’hôpital mais ses jours ne sont pas en danger, a rapporté Europe 1.

Accident corporel de la criculation entre un véhicule de la BAC 93N et un motard DOPC.

Les collègues étaient engagés sur un rodéo moto de 40 TMax.

L'un des Tmax du rodéo aurait percuté volontairement le collègue qui a été éjecté.

Prompt rétablissement@prefpolice@interco_cfdt pic.twitter.com/MYLeY9ckZ9 — Alternative Police IDF (@IdfAlternative) May 16, 2020

Le fonctionnaire a été éjecté de sa moto et est retombé sur le capot d’un véhicule léger de la Brigade anticriminalité qui n’a pas pu l’éviter. Huit suspects ont fini interpellés et placés en garde à vue pour mise en danger de la vie d’autrui et refus d’obtempérer, a indiqué le communiqué de la préfecture de police.

Cette nuit, dans le cadre d'1 rodéo sauvage, les policiers ont procédé à 8 interpellations pour refus d’obtempérer et mise en danger de la vie d’autrui. Un motocycliste de la DOPC percuté par 1 véhicule tiers, blessé mais conscient a été transporté à l'hôpital en urgence absolue. pic.twitter.com/P3GqCiO3ay — Préfecture de Police (@prefpolice) May 16, 2020

«Les conséquences auraient pu être dramatiques pour lui», a déclaré à la radio Yvan Assioma, responsable du syndicat Alliance police nationale à Paris. Il a indiqué que ce genre de rodéo sauvage était fréquent et mettait en danger les autres usagers mais aussi les motards eux-mêmes, en raison de leur vitesse excessive et de leurs manœuvres imprévisibles, roulant parfois à contre-sens.

Et les réponses pénales ne sont «pas toujours à la hauteur des risques», a-t-il déploré.

Des rodéos sauvages même pendant le confinement

La période de confinement a été le théâtre de nombreuses sorties à moto illégales, à la fois objet d’agacement pour les riverains et acte de provocation envers la police. À Évreux, Lyon et Nice, notamment, ces rodéos ont mené à des affrontements entre des jeunes et des policiers, faisant des blessés des deux côtés, entre accidents de la route et jets de projectiles.

«Auparavant, le phénomène se limitait aux cités de banlieue. Il s'importe désormais en plein Paris. Une quarantaine de motos, c'est assez inédit. Tant que la justice ne sanctionnera pas lourdement les auteurs, cela continuera», a commenté le représentant du syndicat, ajoutant que ceux-ci «mettent en danger la vie de nos collègues».