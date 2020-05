Le plus long vol commercial domestique sans escale au monde effectué en France

La compagnie aérienne française à bas prix French Bee a annoncé avoir battu le record du plus long vol domestique sans escale du monde. Son avion a parcouru plus de 16.000 km pour transporter des médicaments en Polynésie.

Un Airbus A350-900 de la compagnie aérienne française low cost long-courrier French Bee a effectué, vendredi 15 mai, le plus long vol domestique commercial sans escale en moins de 17 heures de Tahiti à Paris-Orly, a annoncé French Bee sur Twitter.

«Record du monde battu! French Bee est fière d’annoncer qu’elle a effectué avec l’un de ses Airbus A350-900 le plus long vol commercial domestique sans escale: 16.129 km entre Tahiti et Paris-Orly en 16h49», a indiqué la compagnie aérienne sur les réseaux sociaux.

L’A350-900, immatriculé F-HREY, a décollé de l’aéroport international de Tahiti-Faaa le 14 mai et a atterri à Orly le 15 mai. À l’aller, l’avion avait transporté près de 20 tonnes de médicaments en Polynésie française en reliant Paris-Orly à Tahiti avec une escale à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, selon la compagnie aérienne.

«Le vol a été réalisé dans les conditions standards de performance de l’Airbus A350, avec une altitude moyenne de 12.500 mètres, à une vitesse de 940 km/h. Les qualités de l’A350 en matière de consommation de carburant, 25% de moins qu’un avion long-courrier classique, ont permis de franchir ces 16.129 kilomètres», a indiqué Ludovic André, directeur des opérations aériennes et chef pilote de French Bee, cité par les médias.

Le record précédent a tenu moins de deux mois

Le précédent record pour un vol domestique sans escale datait du 16 mars.

Un Boeing 787-9 d’Air Tahiti Nui a effectué un vol direct de 15.715 kilomètres entre Papeete et Paris-Charles-de-Gaulle après qu’il a été privé de son escale habituelle à Los Angeles. La liaison a été réalisée en 15 heures et 45 minutes.

Les États-Unis avaient fermé leur espace aérien pour les avions de l’espace Schengen en raison de la pandémie de coronavirus.

Le record du monde du vol international

En octobre 2019, la compagnie Qantas Airlines avait battu le record du monde du plus long vol direct de l’Histoire. Son Boeing 787-9 Dreamliner avait relié New York à Sydney en 19 heures et 16 minutes.

Selon le site spécialisé Flightradar24, l'appareil pesait 233 tonnes au décollage, dont 101 tonnes de kérosène.