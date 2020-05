Exacerbé par le bruit, il poignarde à 18 reprises son voisin

Un homme âgé d’une vingtaine d’années a poignardé son voisin de palier dans la nuit du 9 au 10 mai dernier à Longpont-sur-Orge, dans l’Essonne, rapporte Le Parisien.

La victime, touchée à 18 reprises, a été découverte grièvement blessée sur la voie publique avant d’être transportée en urgence à l’hôpital européen Georges-Pompidou de Paris. Selon le quotidien, ses jours ne sont plus en danger.

Quelques heures plus tard, l’agresseur s’est présenté lui-même au commissariat d’Arpajon et a reconnu les faits, expliquant aux policiers ne plus pouvoir supporter les bruits de son voisin.

Placé sous contrôle judiciaire

Des relations déjà tendues entre les deux hommes se sont aggravées davantage avec le début du confinement. L’auteur des coups de couteau aurait en outre menacé d’autres résidents de la grande maison divisée en plusieurs studios dans laquelle il habite, indique le journal.

Une information judiciaire a été ouverte pour tentative de meurtre. L’agresseur, placé sous contrôle judiciaire, doit s’installer loin du département où le drame a eu lieu et a l’interdiction d’entrer en contact avec les témoins.