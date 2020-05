Le bilan quotidien en France replonge sous la barre des 100 morts

La direction générale de la Santé a annoncé 96 morts supplémentaires en l'espace de 24 heures pour un total de 27.625. Il s’agit d’une baisse comparativement au bilan du 15 mai qui était de 104 décès.

◾ 27 625 décès liés au #COVID19

◾ 19 861 personnes hospitalisées

◾ 2 132 patients graves en réanimation

◾ 61 066 personnes sont rentrées à domicile



Si la pression sur les services de réanimation continue de diminuer avec 71 malades du Covid-19 en moins par rapport à hier pour 2.132 cas au total, 46 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation en 24 heures contre 38 il y a une semaine, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Hospitalisations

Les hospitalisations, tous services confondus, suivent la même dynamique: si le nombre d'hospitalisations pour une infection Covid-19 est en baisse par rapport à la semaine dernière (19.432 personnes samedi contre 22.614 il y a une semaine), 350 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures (contre 265 il y a une semaine).

En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 103 hospitalisations, dont 23 en réanimation.

Le Covid-19 a causé 17.412 décès dans les hôpitaux et 10.213 dans les maisons de retraite et autres établissements sociaux et médico-sociaux.

Selon la direction générale de la Santé, quatre régions (Île-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 73% des cas hospitalisés.

Depuis le début de l'épidémie, 98.449 personnes ont été hospitalisées, dont près de 17.500 en réanimation et 61.066 personnes sont rentrées à domicile guéries.