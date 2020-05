Nuit d’émeutes à Nanterre après un guet-apens tendu à la police - images

Un policier et un pompier ont été légèrement blessés dans un guet-apens tendu dans la cité Pablo-Picasso à Nanterre. Quelques heures plus tard, un incendie a touché un Carrefour Market situé à proximité.

Dans la nuit du 16 au 17 mai, des affrontements ont eu lieu entre jeunes et policiers de la cité Pablo-Picasso à Nanterre, rapporte Le Parisien. À l’issue, un jeune homme de 29 ans a été interpellé et placé en garde à vue pour violences en réunion avec arme sur personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion.

Un policier et un pompier blessés

Le 17 mai à 0h30, policiers et pompiers sont arrivés dans le quartier répondant à un appel pour un immeuble en train de prendre feu. Or, c’était un guet-apens , explique une source policière contactée par le journal: «Ils étaient attendus».

Une fois sur place, les forces de l’ordre ont essuyé des tirs de feux d’artifice et des jets de pavés et ont dû riposter par des grenades de gaz lacrymogène. Plusieurs témoins cités par le quotidien évoquent également des tirs de LBD.

Il y a eu de grosses tensions ce soir à dans la cité Pablo Picasso a #Nanterre entre les jeunes et les forces de l’ordre, ça commence a se calmer les pompiers sont intervenus pour éteindre les incendies.



Gros dispositif policier autour de la cité. pic.twitter.com/2hKj9LJP4n — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) May 16, 2020

Depuis plusieurs jours les habitants se plaignent du comportement d’une brigade de police, plusieurs vidéos montrent notamment un agent en particulier provoquant les jeunes de la cité. pic.twitter.com/Yis1zcFFw4 — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) May 17, 2020

Dans les affrontements qui ont duré plus d’une heure, un policier et un pompier ont été légèrement blessés, et les camions des sapeurs-pompiers ont été abîmés par des pavés.

Quelques heures plus tard, un incendie a ravagé une partie du Carrefour Market situé avenue Picasso. Une enquête est en cours pour déterminer s’il y a un lien entre les deux événements.