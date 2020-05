Cinq fois plus de morts en 24 heures en France par rapport au bilan précédent

Avec 483 nouveaux décès, la France déplore 28.108 victimes de l'épidémie du Covid-19 depuis le 1er mars, a fait savoir la direction générale de la Santé. En cela, 17.466 personnes sont décédées dans les hôpitaux et 10.642 dans les établissements sociaux et médico-sociaux.

L'augmentation est la plus importante de ces dernières semaines et est essentiellement due aux décès en Ehpad et autres établissements médico-sociaux (+429 par rapport à samedi, contre +54 à l'hôpital).

En revanche, les hospitalisations et les admissions en réanimation continuent de baisser: 19.361 personnes restent hospitalisées contre 19.432 samedi.

Le nombre total des cas d'infection est estimé à 142.411 contre 142.291 samedi, car 120 cas supplémentaires ont été confirmés.

