Sibeth Ndiaye défend la «médaille de l’engagement» face aux critiques

Appelant à «différencier ce qui tient lieu de la reconnaissance symbolique du remerciement», la porte-parole du gouvernement a défendu «l’idée d’un revenu pour les infirmiers et les infirmières qui soit équivalent à la moyenne européenne».

La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a défendu dimanche la création d’une «médaille de l’engagement» pour «récompenser tous ceux qui ont contribué à l’effort dans la lutte contre le coronavirus», malgré les critiques de plusieurs soignants.

«Nous voulons qu’elle vienne récompenser tous ceux qui, dans notre pays, en première ligne, en deuxième ligne, en troisième ligne ont contribué à l’effort dans la lutte contre le coronavirus», a expliqué la porte-parole du gouvernement sur Radio J, en citant «des gens qui ont fait des efforts considérables», «des soignants», «mais aussi des gens, parfois anonymes, en tenant la caisse d’un supermarché»

«C’est tous ces gens-là pour lesquels il me semble nécessaire d’avoir une marque de reconnaissance nationale», a soutenu Mme Ndiaye, citée par l'AFP.

«Reconnaissance symbolique du remerciement»

Une «médaille de l’engagement face aux épidémies» avait été créée après l’épidémie de choléra en 1884 avant de disparaître au début des années 1960.

L’annonce de sa «réactivation», mercredi, à l’issue du conseil des ministres, avait suscité la raillerie ou la colère de nombreux soignants, qui réclament davantage de moyens et hausses de revenus.

«Il faut différencier ce qui tient lieu de la reconnaissance symbolique du remerciement, celui qu’on a eu à travers la mise en place de différentes primes, et de ce que nous aurons à faire comme effort pour investir massivement dans l’hôpital, revaloriser les rémunérations et revaloriser les carrières des personnels soignants», a fait valoir la porte-parole du gouvernement, qui a défendu «l’idée d’un revenu pour les infirmiers et les infirmières qui soit équivalent à la moyenne européenne».