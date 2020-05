Il meurt noyé en tentant de relever un défi dangereux à Lyon

Alors qu’il pique-niquait avec son frère sur les berges du Rhône, un homme âgé de 30 ans, habitant Lyon, s’est mis au défi de sauter dans le fleuve et de rejoindre une pile à la nage, écrit Le Progrès se référant à l’entourage de la victime.

L’homme s’est déshabillé et s’est jeté dans l’eau . Mais après avoir parcouru quelques mètres, il a disparu, ne pouvant pas lutter contre le courant.

Les faits se sont déroulés à hauteur du pont Lafayette à Lyon, dans le VIe arrondissement.

Recherches interrompues

Son frère a contacté les pompiers. Pourtant, ceux-ci n’avaient que des indications imprécises et, après deux heures de recherches, ont été obligés de les interrompre à cause de la nuit et d’un fort courant, indique Le Progrès.

Le 17 mai, les pompiers ont relancé les recherches. Ils ont localisé le corps à proximité de la péniche La Barge.