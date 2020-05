Un American staff sans muselière s'en prend à un enfant de 3 ans et sa mère en Dordogne

Un garçon de trois ans et sa mère ont été blessés le 14 mai en Dordogne par un American terrier. Le chien n'était ni muselé et ni tenu en laisse.

Une mère qui se promenait à Bergerac, en Dordogne, dans l'après-midi du 14 mai avec sa fille de 8 mois dans une poussette et son fils de trois ans a croisé au bord d'une petite route un homme qui tenait en laisse son chien. Un American Staffordshire terrier marchait librement juste derrière, relate France Bleu.

Ce dernier a d’abord reniflé la femme et ses enfants, sans montrer d’agressivité. Mais le garçon de trois ans a pris peur et s’est mis à s'agiter et à crier. Le chien s'est alors excité et l’a mordu aux jambes, explique son père au quotidien. Sa mère, qui a tenté de protéger le bébé dans la poussette, a également été happée à plusieurs reprises, ajoute-t-il.

Le maître du chien a tenté de s’interposer mais, ralenti par le second en laisse qui devenait agressif, il n’a pas réussi à s'approcher, raconte le père de famille.

La propriétaire prise de panique

Une passante est alors apparue et le chien a pris peur. La mère saignait abondamment lorsque son mari et la police sont arrivés sur place. Le garçon était en pleurs et en état de choc, souligne le père qui décrit une «scène terrible». Le pantalon de son fils était troué et plein de sang.

La vraie propriétaire du chien est arrivée à son tour, «paniquée». Elle a été auditionnée après le dépôt d’une plainte. Elle aurait reconnu les faits, notamment que le chien n'avait ni muselière ni laisse à ce moment-là.

La famille est traumatisée. Elle craint des séquelles psychologiques pour le petit garçon. Sa mère présente à la jambe une plaie profonde.

Aucune décision sur l'avenir du chien n'a été prise pour l'instant, conclut France Bleu.