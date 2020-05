Sputnik a gravi 22 positions en avril dans le top 100 des sites français

Selon le baromètre élaboré par Presse-citron en partenariat avec l’éditeur SEMrush, qui se concentre sur le top 100 des sites Web en mesurant leur évolution à travers le temps, l’audience en ligne de Sputnik.com en France a grimpé de 22 places en avril dernier par rapport au mois précédent.

Le site s’est ainsi classé au 64e rang, en devançant Le Point, le Huffington Post et Cnews.

​Selon les statistiques relayées sur le site, le trafic de Sputnik.com a augmenté de près de moitié (47,9%), ce qui lui a permis de se classer en avril parmi les médias avec la plus forte croissance d'audience, aux côtés des médias régionaux Lindependant.fr (+ 57%) et Ledauphine.com (+ 47%).

Les sites Francetvinfo.fr, Lefigaro.fr ou encore Ouest-france.fr ont gagné plus de 20% d’audience par rapport au mois précédent. Quant à Lemonde.fr et 20minutes.fr, ils ne sont pas loin derrière avec chacun 16% de croissance.

Quant aux sites les plus rétrogradés dans la liste, le baromètre désigne le portail Oui.sncf qui a perdu plus de 200 positions et a vu son trafic mensuel chuter de 49%, à cause de l’épidémie. Même constat avec le site de la RATP qui perd 36% d’audience, et BlaBlaCar qui aurait perdu 36% de son trafic (-139 positions).