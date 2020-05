Un proche de Macron évoque une «dissolution» de l'Assemblée nationale

Dans une interview accordée à l’Express, Stéphane Séjourné, le président de la délégation française de Renew Europe au Parlement européen et ex-conseiller d'Emmanuel Macron à l'Élysée, a livré ses orientations pour le monde d’après l’épidémie. L’eurodéputé estime «qu'il faut refonder très profondément» le système démocratique.

«Faut-il un remaniement? Une dissolution? Il ne faut rien écarter», a-t-il indiqué à l’hebdomadaire, en soulignant que «c'est au Président de poser la méthode».

«Aller plus loin»

«On a déjà commencé par la Convention citoyenne pour le climat, on doit aller plus loin et on doit délivrer sur nos promesses de renouvellement démocratique: question de la proportionnelle, réforme du temps législatif...», a évoqué Stéphane Séjourné.

Pour lui, «on ne pourra se passer de réforme institutionnelle: il faut repenser les temps démocratiques de nos institutions». Il faut «finir de tirer les leçons du Grand débat», a-t-il ajouté.