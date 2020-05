Une femme et un jeune homme se battent violemment à Bordeaux pour un problème de masque - vidéo choc

Le non respect du port du masque par un jeune homme à bord d’un bus à Bordeaux a conduit à une violente bagarre entre lui et une autre passagère du véhicule qui lui a demandé d’en porter un. L’altercation a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Une violente bagarre entre deux passagers a eu lieu à bord d’un bus de la ligne 15 à Bordeaux pour un problème de masque, selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Ça se passe à #Bordeaux, liane 15. Cet individu a refusé de porter un masque (pourtant obligatoire) dans le bus. Une passagère lui demande de le porter, il refuse, insulte la passagère de « pute » la suite en vidéo 👇🏼

Une passagère a demandé à un homme qui ne portait pas de masque -alors que c’est obligatoire dans les transports publics en France- d’y remédier. Il a refusé et insulté son interlocutrice. Elle a répliqué en donnant des gifles.

Quand l’homme a tenté de lui rendre la pareille, les autres passagers sont intervenus et l’ont forcé à quitter le bus. Sur la vidéo, il continue d’insulter la femme, l'insulte et la défie de descendre du véhicule pour l’affronter sur le trottoir.

Un peu plus tard, le jeune homme entreprend de remonter dans le véhicule afin de continuer la bagarre. Toutefois, deux hommes qui attendaient à l’arrêt de bus ainsi que d’autres passagers l’en empêchent.

Un peu calmé, le jeune homme se rend compte qu’il n’a plus ses écouteurs et remonte les chercher. Avant de quitter le véhicule, toujours empêché par les autres passagers de se rapprocher de la femme, il lance qu’elle a eu de la chance qu’ils se soient croisés dans le bus et non pas dans la rue.