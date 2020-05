Il percute deux fillettes de 10 et 11 ans lors d'un rodéo sauvage à Strasbourg, puis prend la fuite

Un jeune homme qui effectuait un rodéo urbain dans la rue sur une motocross a percuté mercredi 20 mai au soir deux petites filles, âgées de 10 et 11 ans, dans le quartier du Neuhof, à Strasbourg, rapporte Franceinfo.

Après cet accident qui s’est produit vers 22h, le jeune homme a rapidement quitté les lieux. Légèrement blessées, les deux filles ont été conduites à l’hôpital par leur mère.

Alertée, la police a ouvert une enquête. Pour identifier l’auteur des faits qui est recherché, les enquêteurs envisagent de recourir aux images de vidéosurveillance.

Une hausse du nombre de rodéos

Les rodéos sauvages se multiplient en France. Selon Actu17, la police a effectué depuis le 17 avril au moins 19 opérations dans plusieurs villes pour interpeller les auteurs de ces rodéos urbains. Au total, 19 individus ont été placés en garde à vue. 43 deux-roues, dont 30 motocross, ont également été saisis, indique le site se référant à une source policière.

À Évreux, Lyon et Nice, notamment, ces rodéos ont conduit à des affrontements entre des jeunes et des policiers, faisant des blessés des deux côtés, entre accidents de la route et jets de projectiles.