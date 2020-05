Le massif de la Chartreuse pris d’assaut, le maire d'Entremont prend des mesures

Le maire d'Entremont-le-Vieux, en Savoie, a décidé le 21 mai de fermer l'accès à une partie de sa commune en raison d'une trop grande concentration de visiteurs, rapporte France Bleu Pays de Savoie.

Selon le média, les promeneurs sont venus en masse en Chartreuse, à tel point que vers 10 heures, l’accès a été fermé vers la route qui mène au village et au cirque de la Plagne où se trouvent les départs de randonnées. Les massifs de l’Epine et des Bauges ont aussi vu passer des milliers de voitures, motos et vélos.

«À 11 heures, on a refoulé plus de 200 voitures. Et il y avait déjà 500 voitures garées sur le parking et au bord de la route! Si on laissait monter encore, on risquait l’embouteillage monstre», explique le maire à France Bleu.

D'après l'élu, rarement autant de monde avait été constaté sur les routes et sur les sentiers de randonnées en Chartreuse, même au cœur de l’été. Bien que les automobilistes savoyards, isérois et lyonnais aient respecté les 100 kilomètres de distance imposés, ils étaient nombreux à se diriger vers le même point d’arriver.

Des maires demandent à refermer les plages

France Bleu a annoncé que les maires de Billiers, Damgan et Erdeven, trois communes du Morbihan, ont demandé à la préfecture de fermer certaines de leurs plages quelques jours seulement après leur réouverture en raison du comportement de certains promeneurs. La préfecture du Morbihan a évoqué des incivilités, le non-respect de la distanciation sociale, des groupes statiques ou encore la présence de chiens en liberté sur la plage.