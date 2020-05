«À l'autre bout c'était Macron, le vrai»: J-M Bigard dit s’être entretenu avec le Président sur la réouverture des bars

Peu avant le déconfinement, Jean-Marie Bigard a publié une vidéo sur Facebook appelant à rouvrir bars et restaurants. L’humoriste dit avoir ensuite reçu un appel d’Emmanuel Macron, «le vrai», affirmant qu’«on va changer de stratégie».

Invité sur Sud Radio le 20 mai, l’humoriste Jean-Marie Bigard dit avoir reçu un appel du Président français suite à la publication d’une vidéo, devenue virale, avant le déconfinement dans laquelle il dénonce «la façon de gérer la crise du coronavirus par le gouvernement» et appelle à la réouverture des bars et restaurants.

«J'ai vu votre vidéo, vous avez raison, on va changer de stratégie»

«Il m’appelle pour me dire: "vous avez raison". Je trouve ça génial […]. Nous allons faire un putain d’échéancier. Comme je l’avais demandé, donc c’était assez mignon», raconte l’humoriste.

Sur sa page Facebook, Jean-Marie Bigard a fourni le 21 mai quelques détails sur l’appel en question:

«Les amis, c'est assez dingue ce qui est arrivé mais après ma vidéo "coup de gueule" à 8 millions de vues sur la façon de gérer la crise du coronavirus par le gouvernement... mon téléphone a sonné avec un numéro "inconnu". À l'autre bout c'était Macron, le vrai. Je me suis dit "oh putain, là ça pue la merde pour ma gueule... plus tôt que prévu". Et en fait le mec m'a dit "j'ai vu votre vidéo, vous avez raison, on va changer de stratégie"».

«J’en ai marre d’accepter d’être enfermé comme un lion en cage»

Le 9 mai, l’humoriste a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il demande à Emmanuel Macron que l’on «rouvre» les bistrots pour pouvoir à nouveau «discuter le bout de gras» et retrouver «un peu de joie, un peu de bonne humeur». Il a invité le Président à l’appeler pour «régler ça, entre hommes». Sur sa page Facebook, la vidéo a été visionnée quelque 3,7 millions de fois.

«J’en ai marre d’accepter d’être enfermé comme un lion en cage et voir que lundi TOUT va ré-ouvrir SAUF les lieux de convivialité? On va laisser crever nos bars, nos restos, nos bistrots?? C’est ça???», ajoutait-il.

Réouverture éventuelle à compter du 2 juin

En raison de l’épidémie de coronavirus, les restaurants, cafés et bars, cinémas, salles de spectacles, lieux de sport, piscines, salles polyvalentes et les salles des fêtes restent fermés depuis le 14 mars. D’après Édouard Philippe, une éventuelle réouverture des cafés et restaurants peu avoir lieu à compter du 2 juin dans les zones vertes.