Camélia Jordana affirme «ne pas se sentir en sécurité face à un flic», Castaner réagit – vidéo

Invitée samedi 23 mai dans l’émission «On n’est pas couché» sur France 2, Camélia Jordana s’est exprimée sur les violences policières, particulièrement à l’égard des communautés noire et arabe en France. Ses propos ont engendré de nombreuses réactions sur Twitter, au point que le nom de la chanteuse est l’un des hashtags les plus populaires en France ce dimanche 24 mai, cité 2.000 fois.

« Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j’en fais partie » @Camelia_Jordana #ONPC pic.twitter.com/RrA91Y6Km8 — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) May 23, 2020

Face à l’écrivain Philippe Besson pour qui les forces de l’ordre «sont là fondamentalement pour nous protéger», Camélia Jordana a affirmé qu’«il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité, et j’en fais partie».

«Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau», précise-t-elle.

«Aujourd’hui, j’ai les cheveux défrisés. Quand j’ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France», insiste-t-elle. M.Besson, soutien d’Emmanuel Macron, rappelle alors que des policiers sont agressés lors de leurs interventions, certains d’entre eux étant poussés au suicide.

Mais l’actrice de Le Brio estime que ces faits ne suffisent pas pour éclipser le racisme dans la police et invite à ne pas «voir l’arbre qui cache la forêt et qui permettrait de minimiser le combat dont il est question».

Condamnation des syndicats policiers et de Castaner

Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a réagi ce dimanche sur Twitter où il a partagé l’extrait de l’émission. Il condamne des propos «mensongers et honteux», lesquels «alimentent la haine et la violence».

Non madame, « les hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue » ne se font pas « massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau ».

Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine & la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve. https://t.co/xYv1owFyVf — Christophe Castaner (@CCastaner) May 24, 2020

Le syndicat Alliance a publié un communiqué dénonçant des «accusations inadmissibles envers les policiers» de racisme voire de meurtre, et a indiqué avoir saisi le procureur de la République. Celui des commissaires de la police nationale (SCPN) a exprimé sa colère sur le même réseau social, qualifiant Camélia Jordana de «nouvelle star de la bêtise» pour avoir tenu des «arguments scandaleux et calomnieux, le tout sur le service public».

Témoignage consternant d’une « nouvelle star de la bêtise » qui démontre en deux minutes la pauvreté de sa pensée, accompagnée d’arguments scandaleux et calomnieux, le tout sur le service public #ONPC https://t.co/3x024Q5y6Z — Commissaires de la Police Nationale SCPN (@ScpnCommissaire) May 24, 2020

L’intervention de l’artiste n’a pas non plus été bien accueillie du côté du Rassemblement national, dont le porte-parole Sébastien Chenu estime qu’elle démontre «qui sont ceux qui divisent la France et sur quels critères ils “réfléchissent“». Le député RN de Bourgogne Franche-Comté Julien Odoul a quant à lui écrit «derrière la pathétique complainte larmoyante de Camélia Jordana, on devine la haine de la France».

La palme du jour à @Camelia_Jordana dont la bêtise sans fond et le discours haineux vis à vis des forces de l’odre nous démontrent qui sont ceux qui divisent la France et sur quels critères ils « réfléchissent » #ONPC Le mieux serait juste de continuer à chanter et pas davantage! https://t.co/nG557XH2sC — Sébastien Chenu (@sebchenu) May 24, 2020