Les résidents de la Mayenne filment des avions militaires dans le ciel

La présence d’avions militaires dans le ciel de la Mayenne a été signalée par des internautes.

«Entre 23h et minuit 2 avions sont passés à basse altitude au moins 3 fois sur St Mars sur Colmont le vendredi 22 mai , ce qui est inhabituel. Quelqu’un sait il pourquoi?», demande un internaute sur le groupe Facebook «Tu sais que tu viens de la Mayenne quand…». Un autre a publié une vidéo des appareils.

Selon Ouest-France, la situation peut s’expliquer par le fait que le département est traversé par deux couloirs aériens, l’un côté ouest qui répond à des créneaux horaires, l’autre au nord qui est un couloir d’entraînement.

«Pour les besoins d’entraînements des forces aériennes nationales et internationales en tout temps, l’espace aérien français comporte un réseau d’itinéraires pour les vols militaires en très basse altitude […] », explique une carte du réseau très basse altitude défense (RTBA) mise à jour le 26 mars 2020 et disponible sur le site Service de l’information aéronautique.

Confirmation de l’armée

L’Armée de l’air a confirmé à Ouest-France mener des opérations dans la région.

Fin avril, des vrombissements «assourdissants» dus à des entraînements grondaient dans le ciel d’Angers.

«La possibilité existe en effet que des aéronefs de l’Armée de l’air aient survolé votre région, dans le cadre de missions d’entraînements, ou dans celui lié à la mission de Police du ciel», a indiqué le Service d’information et de relations publiques des armées une fois contacté le 23 mai.

L’Armée de l’air a précisé s’entraîner «en tout temps, de jour comme de nuit, pour assurer la formation et la qualification de ses équipages. Les missions permanentes de l’Armée de l’air continuent et les entraînements se poursuivent dans le respect des mesures sanitaires du ministère des Solidarités et de la Santé misent en place actuellement.»