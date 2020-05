Propos polémiques sur la police: Camélia Jordana lance un défi à Christophe Castaner

La polémique liée aux propos tenus à la télévision par l’artiste Camélia Jordana sur la police se poursuit. L’intéressée a réagi au tweet du ministre de l’Intérieur qui a condamné des «propos mensongers et honteux». Elle lui propose un débat en direct.

Faisant suite à la polémique créée après ses déclarations faites le 23 mai sur le plateau de l'émission «On n'est pas couché» concernant le comportement de la police, la chanteuse Camélia Jordana défie le ministre de l’Intérieur.

L’artiste, «enthousiaste par la réouverture du débat public», refuse désormais les interviews dans les médias, mais propose dans un tweet publié ce 25 mai un débat télévisé avec Christophe Castaner «sur le plateau de son choix».

Épatée par ttes ces réactions, enthousiaste par la réouverture du débat public. Je ne m’exprimerai pas dans les médias suite aux nombreuses sollicitations en réaction aux propos de @CCastaner Je serai en revanche honorée de débattre en direct avec lui sur le plateau de son choix. — Camelia Jordana (@Camelia_Jordana) May 24, 2020

​Des assertions qui font scandale

Dans l’émission en question, Mme Jordana a lâché qu’«il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité [face aux policiers], et j’en fais partie». «Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau», a-t-elle poursuivi.

Des propos qui ont soulevé une vague d'indignation. Les deux principaux syndicats de police, Alliance et Unité SGP FO, ont réclamé des poursuites judiciaires à l’encontre de l’artiste.

Le ministre de l’Intérieur a réagi dimanche sur Twitter, qualifiant ces propos de «mensongers et honteux», qui «alimentent la haine et la violence».

Il devra à présent répondre à l’invitation de la chanteuse.