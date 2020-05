Près de 2.000 musulmans réunis dans un stade du 92 pour l'Aïd-el Fitr - vidéo

Les cérémonies religieuses étant autorisées depuis samedi 23 mai, plus de 2.000 musulmans ont participé dimanche à une prière pour l'Aïd-el-Fitr dans le complexe sportif Louison-Bobet, à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). 35 bénévoles les ont placés à un mètre les uns des autres pour respecter les gestes barrières, relate Franceinfo.

Le président de l’union des musulmans de Levallois, Ali Essebki, s’est félicité de ce respect des distances de sécurité: «C’est dégagé, personne ne se touche, c’est manifique».

Célébration de l'#aidelfitr à Levallois. Près de 2500 fidèles dans un stade respectant les 1m de distance. pic.twitter.com/4n7itTrM7i — Valentin Dunate (@ValentinDuNet) May 24, 2020

Les mains des fidèles, portant un masque, étaient d’abord aspergées de gel hydroalcoolique. Ils étaient ensuite répartis sur un terrain de football et une piste d’athlétisme.

Tout est possible avec de l’infrastructure

«On est très content d’avoir pu célébrer... Très, très, très content de la très bonne organisation», a confié l’imam de Levallois-Perret à Franceinfo à propos de cette première prière en public depuis deux mois.

«Tout est possible si on a l’infrastructure. Habituellement, nos mosquées sont trop petites et mal aérées... Là, vous avez de l’espace et il fait beau!», s’est réjoui un fidèle.