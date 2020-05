Une surveillante agressée à l'arme artisanale par un détenu à la prison de Fresnes

Une surveillante stagiaire de la prison de Fresnes (Val-de-Marne) a été agressée lundi avec une arme artisanale par un détenu, déjà condamné à de multiples reprises pour violences, et a dû être brièvement hospitalisée, selon des sources concordantes.

Les faits se sont déroulés peu avant midi lorsque la surveillante a ouvert la porte d’une cellule pour distribuer son repas au détenu, accompagnée de deux «auxi» (des détenus aidant à la distribution), a indiqué le parquet de Créteil à l’AFP.

Le détenu, âgé de 26 ans, en détention provisoire pour tentative de vol à main armée et déjà condamné à 16 reprises, notamment pour vols et violences, l’a alors agressée «sans prononcer un mot» avec une «arme artisanale en bois, du fait-maison», selon la même source. Il lui a porté «plusieurs coups», la blessant «superficiellement» au bras et au visage.

Les «auxi» sont intervenus pour le repousser, a précisé le parquet.

La surveillante brièvement hospitalisée

La surveillante, qui arrivait en fin de stage selon le syndicat FO Pénitentiaire, a dû être brièvement hospitalisée pour y recevoir des points de suture.

La Direction de l’administration pénitentiaire avait indiqué plus tôt que la victime avait été «gravement blessée».

Le détenu a été «pris en charge par les pompiers, il était dans un état second» au moment de son interpellation «et est actuellement en cours d’évaluation à l’hôpital», selon le parquet. Il n’a pu être entendu ni placé en garde à vue pour l’instant.

S’il est «connu sur le plan pénal et a pas mal d’antécédents judiciaires, il n’a en revanche montré aucun signe de radicalisation», a souligné le parquet.

Il est en détention provisoire depuis février 2018, selon le parquet.

L’enquête de flagrance a été confiée au commissariat de L’Haÿ-les-Roses.