Patrick Balkany condamné à 5 ans de prison en appel pour blanchiment aggravé

Ce mercredi 26 mai, Isabelle et Patrick Balkany ont été condamnés par la cour d’appel de Paris pour blanchiment aggravé et prise illégale d’intérêt. Ils ont été soupçonnés d’avoir dissimulé 13 millions d’euros d’avoirs au fisc entre 2007 et 2014, notamment deux somptueuses villas.