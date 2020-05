Patrick Sébastien livre sa version sur l’objectif de l’appel d’Emmanuel Macron à Bigard

Emmanuel Macron n’a pas appelé l’humoriste Jean-Marie Bigard pour avoir son avis, mais pour le soutenir et montrer qu’il tenait à la liberté d’expression, a déclaré au micro de BFM TV Patrick Sébastien, commentant le récent appel téléphonique du Président sur lequel Bigard est revenu à plusieurs reprises.

Ayant reçu un appel du Président de la République après s’être exprimé dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux au sujet de la réouverture des bars et restaurants, l’humoriste Jean-Marie Bigard a livré son interprétation des raisons de cette communication téléphonique en déclarant notamment qu’Emmanuel Macron s’était adressé à lui, «comme il a un peu de mal à s’adresser au peuple». Or, Patrick Sébastien, qui explique avoir servi d’intermédiaire dans cette communication explique que les raisons sont différentes.

Patrick Sébastien: "En aucun cas Macron n'a appelé Bigard pour lui parler de politique ou le consulter sur quoi que ce soit" pic.twitter.com/woMTU9Waid — BFMTV (@BFMTV) May 27, 2020

​«J’ai reçu un message du Président, il y a un mois à peu près, qui me disait qu’il avait vu que Bigard était brimé. [...] Et le Président me dit: "Je voudrais joindre Bigard pour dire que moi, je ne suis pas comme ça et que je suis pour la liberté d’expression"», explique Sébastien au micro de BFM TV, ajoutant que la volonté du chef de l’État était d’«être sympa» avec l’humoriste.

Et de souligner qu’en aucun cas l’objectif du Président n’était d’appeler l’humoriste pour lui parler de la politique, ni de le consulter sur quoi que ce soit.

Vidéo de Bigard et l’appel qui s’en est ensuivi

«Le Président est quand même assez fâché. [...] Il reste mon ami, Jean-Marie, mais là je crois qu’il a déconné un petit peu, car le Président l’a appelé par gentillesse. [...] Et il se retrouve à dire "Macron m’a appelé pour avoir mon avis"», poursuit Sébastien.

Le 9 mai, Jean-Marie Bigard avait posté une vidéo «coup de gueule» dans laquelle il appelait notamment à la réouverture des restaurants et des bars, pour retrouver «un petit peu de joie et de bonne humeur». Cette publication a été visionnée, comme le souligne son auteur, plus de 8 millions de fois.

Revenant sur l’appel d’Emmanuel Macron, l’humoriste a dit que le Président avait approuvé toutes les phrases qu’il avait dites.