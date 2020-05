La limitation des regroupements à dix personnes maintenue en France

Au cours de la phase deux du déconfinement, la liberté va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception, a fait savoir Édouard Philippe qui tient le 28 mai sa conférence de presse. La réouverture des collèges et des écoles sera accélérée, mais les regroupements dans l'espace public seront encore limités à 10 personnes.

Expliquant que le déconfinement serait «un peu plus prudent» au cours des trois prochaines semaines dans les zones qui restent «orange» que sur le reste du territoire, le Premier ministre français a annoncé que désormais la liberté regagnait du terrain en France.

«La liberté, enfin, va redevenir la règle et l’interdiction constituera l’exception», a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse dédiée aux mesures que le pays adoptera lors de la phase deux du déconfinement, qui débutera la semaine prochaine.

Selon Édouard Philippe, il a été décidé d’accélérer la réouverture des écoles et des collèges dans toutes les zones et des lycées dans les zones vertes ainsi que celle des cafés, des restaurants, des bars et le «retour progressif de la vie culturelle et sportive», mais avec des contraintes spécifiques dans les zones placées en vigilance orange.

Détails à suivre...