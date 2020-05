«Le gaullisme n’a rien offert, rien proposé»: un ouvrage qui propose un regard critique sur de Gaulle

Henri de Kérillis s’en prenait au général de Gaulle dans son livre intitulé «De Gaulle dictateur», édité en 1945 et republié 75 ans plus tard, pour l’accuser d’avoir été ingrat envers les Alliés, d’avoir violé la Constitution à l’instar de Pétain et de ne pas avoir rendu les libertés intérieures aux Français, indique Le Point citant des extraits.