Jean-Michel Blanquer annonce l’annulation de l’épreuve orale de français

S’exprimant au côté d’Édouard Philippe ce jeudi 28 mai, Jean-Michel Blanquer a annoncé que tous les collèges et écoles rouvriront en juin. Le ministre de l'Éducation a également indiqué que l’épreuve orale du bac de français n’aura pas lieu cette année.

Dans le cadre de l'étape 2 du déconfinement, toutes les écoles ainsi que l'ensemble des collèges et lycées rouvriront à partir du 2 juin, a annoncé ce jeudi Jean-Michel Blanquer.

«En zone orange, nous allons accueillir en priorité les élèves de 6e et de 5e et si les conditions matérielles sont réunies, les élèves des autres niveaux pourront ensuite être accueillis», a-t-il ajouté.

La réouverture des lycées sera également différenciée selon que l'établissement se trouve en zone verte ou orange.

Les lycées généraux, technologiques et professionnels situés en zone verte rouvriront avec accueil de tous les élèves sur au moins un niveau, alors que dans les départements classés en orange, la priorité sera donnée à la réouverture des lycées professionnels où d’après le ministre, «il y a plus de décrochage et des besoins particuliers».

L'oral du bac de français annulé

Le ministre de l'Éducation a également indiqué qu'il n'y aura pas d'épreuve orale du bac de français pour les élèves de Première cette année.

«J'ai entendu les inquiétudes face à une situation exceptionnelle qui entraînait une inégale préparation» de cette épreuve. Elle sera donc «validée par le contrôle continu», a dit le ministre lors d'une conférence de presse conjointe avec Édouard Philippe.