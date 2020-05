De nouvelles règles concernant les déplacements annoncées

Passant à la deuxième étape du déconfinement en France, Édouard Philippe a annoncé ce jeudi 28 mai lors de son discours les nouvelles mesures concernant les déplacements qui s’appliqueront par la suite dans le pays.

Édouard Phillippe a déclaré que les frontières extérieures de l'UE resteraient fermées au moins jusqu'au 15 juin. Toutefois, il a été révélé que Paris est favorable à une réouverture des frontières intérieures de l'Union européenne le 15 juin.

«Nous appliquerons la réciprocité» si jamais certains pays imposaient la quarantaine de 14 jours aux Français, a assuré le Premier ministre français.

Pour les frontières extérieures de l'Europe, «la décision sera prise collectivement avec l'ensemble des pays européens, à l'horizon du 15 juin», selon lui.

De plus, le contrôle et quarantaine de 14 jours sont maintenus pour les déplacements entre la métropole et les Outre-mer.

En ce qui concerne la règle des 100 kilomètres, elle prendra fin mardi prochain, le 2 juin.

«Cette mesure a été très utile pour limiter la propagation du virus» mais «elle n'a plus de justification», selon le Premier ministre.

Il a également appelé les Français à la «responsabilité» notamment si possible en différant leurs déplacements.

Détails à suivre...