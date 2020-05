Cyril Hanouna explique pourquoi il a déposé la marque «Hanouna2022»

Depuis que l’animateur star de Touche pas à mon poste a déposé la marque «Hanouna2022», des soupçons sur sa candidature à la prochaine élection présidentielle refont de temps en temps surface. En démentant sans cesse toute ambition politique, le présentateur a expliqué ce 28 mai pourquoi il avait enregistré la marque.

«Alors je vous dis pourquoi on a fait ça, parce que comme un moment on était [parmi les sujets les plus discutés de Twitter] avec #Hanouna2022, on s’est dit qu’il y a peut-être un mec qui va le déposer, qui va essayer de se faire de l’argent sur notre nom avec des casquettes, des conneries, tout ça», a détaillé le présentateur en plateau de C8.

«Donc, on s’est dit il vaut mieux le déposer comme ça au moins on fera jamais rien et comme ça on bloque le truc. [...] Voilà, c’était juste pour ça, ne vous inquiétez pas, sachez-le!», a assuré Hanouna.

Dépôt de la marque

En février dernier, l’avocat parisien Stéphane Hasbanian a demandé l’enregistrement de la marque «Hanouna2022» à l’Institut national de la propriété intellectuelle.

«Pas moins de huit classes de produits et de services (équipements multimédias, vêtements, jouets et jeux, livres et journaux, annonces publicitaires, édition de sites Web, production et édition musicales, productions d’émissions de télévision et réseaux sociaux) ont été visées par la demande d’enregistrement», avait révélé Capital.fr.