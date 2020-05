Sibeth Ndiaye se trompe en direct sur les chiffres de production de Renault

Invitée de Jean-Jacques Bourdin ce vendredi 29 mai sur BFM TV, Sibeth Ndiaye s’est emmêlée les pinceaux en parlant des véhicules produits par Renault. Interrogée sur les suppressions d’emplois à venir au sein de l’entreprise, la porte-parole du gouvernement a tenu à revenir sur les chiffres de production de véhicules et à mettre en évidence le nombre d’invendus.

«Il faut quand même avoir un chiffre en tête. Il faut que les auditeurs et les téléspectateurs le comprennent. Aujourd'hui, Renault fabrique six millions de voitures par an: vous savez combien ils en vendent? Trois millions. Donc vous avez trois millions de voitures qui restent sur le carreau. Ça pose question», a-t-elle affirmé sur BFM TV.

Sibeth Ndiaye: "Aujourd'hui Renault fabrique 6 millions de voitures par an et en vend 3 millions, donc vous avez 3 millions de voitures qui restent sur le carreau" pic.twitter.com/XJJaVz6JbQ — BFMTV (@BFMTV) May 29, 2020

Problème, ces chiffres ne sont pas corrects, comme l’explique le magazine spécialisé Auto Plus.

Sibeth Ndiaye a en effet confondu «la capacité de production de Renault avec sa production réelle», selon le média.

Les six millions de véhicules avancés par Sibeth Ndiaye ne sont qu’une projection, si les usines tournaient à plein régime. Dans les faits, Renault ne produit que 3,81 millions de véhicules par an, pour en vendre 3,75 millions, explique Auto Plus.

Rétropédalage

Quelques heures plus tard, Sibeth Ndiaye a elle-même tenu à préciser ses propos, sur Twitter. La porte-parole du gouvernement a admis que les six millions de véhicules représentaient bien la capacité de production de Renault, et non la production totale. Elle a néanmoins maintenu que cette situation «pesait sur l’entreprise».

J'ai dit ce matin que Renault fabriquait 6M de voitures et en vendait 3M. Je parlais de la capacité de production de Renault. En effet, l'entreprise a une capacité de production de 6M de véhicules par an, mais n'en produit que 3M, ce qui pèse sur l'entreprise. #BourdinDirect — Sibeth Ndiaye (@SibethNdiaye) May 29, 2020

Dans un communiqué, Renault avait annoncé ce vendredi 29 mai la suppression de 15.000 emplois dans le monde, dont 4.600 en France. Ces mesures font partie d’un plan d’économie de deux milliards d’euros, que Renault entend mener sur trois ans.