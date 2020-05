Une bijouterie braquée en plein jour à Paris, les voleurs s’enfuient à scooter

Un braquage a été commis par plusieurs individus dans une bijouterie située place de la Madeleine, à Paris, relate le site Actu17. Les faits ont eu lieu samedi 30 mai vers 13h00.

Selon le média, les malfrats ont fait irruption dans la bijouterie Zeina, spécialisée dans les bagues, et ont ordonné aux clients et au personnel de ne pas bouger et de s’asseoir en les menaçant.

Un butin estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros

Comme l’indique la source, ils ont exigé que les vitrines soient ouvertes avant de s’enfuir à bord de deux puissants scooters.

D’après Actu17, il n’y a pas de détails pour l’instant sur l’utilisation d’armes. Aucune victime n’est en revanche à déplorer.

Quant au butin, il est en cours d’estimation, mais il pourrait s’agir de plusieurs centaines de milliers d’euros, selon une source policière citée par le média.

Une enquête a été ouverte.