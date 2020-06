Pour Didier Raoult, l'étude de The Lancet a été faite par des Pieds nickelés

Le professeur Didier Raoult est revenu une nouvelle fois sur l’étude de la revue médicale The Lancet pour affirmer que «cinq personnes dans un office» ne pouvaient pas faire plus qu’il en a fait avec ses équipes de plus de 250 personnes: «Je n’y crois pas parce que je ne crois plus aux contes de fées depuis très longtemps», a-t-il lancé.