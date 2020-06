Didier Raoult s’est forgé une image positive auprès de quatre Français sur dix

Près d'un tiers des Français estiment que Didier Raoult a eu un effet positif sur la crise sanitaire et quatre Français sur dix ont une image positive de ce médecin, révèle un sondage de BFM TV réalisé les 2 et 3 juin.

Selon un sondage L'opinion en direct Elabe pour BFM TV, le professeur Didier Raoult, fervent défenseur de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19, près d’un tiers des Français estiment qu’il a eu un effet positif sur la crise sanitaire.

Parmi les 1.001 Français interrogés, 39% déclarent avoir une image positive de Didier Raoult. Ils ne sont que 27% à en avoir une image négative, alors que 34% n’ont pas d’opinion.

Le professeur bénéficie d’une popularité particulière auprès des plus âgés, avec 46% d'opinions favorables chez les plus de 65 ans.

Toutefois, presque la moitié des personnes interrogées, 43%, n'ont pas d'avis ou ne connaissent pas assez Didier Raoult pour pouvoir se prononcer. Pourtant, 32% jugent qu’il a eu un effet positif sur la crise, tandis que 25% considèrent cette influence comme plutôt négative.

Les médias et le gouvernement n’ont pas la cote

Pour ce qui est des débats scientifiques autour de la chloroquine et des réponses apportées à l'épidémie, près de 6 Français sur 10 se sont dits inquiets. Ainsi, 59% considèrent que ces avis différents «créent avant tout de la confusion et ne sont pas rassurants». Mais 40% des Français conçoivent que c’est «normal» dans la recherche scientifique.

Concernant les sources d’informations sur le coronavirus, les Français font confiance aux médecins (81%) et aux chercheurs et scientifiques (77%). Ce qui est relayé par la presse écrite, les médias audiovisuels et le gouvernement n’est plébiscité que par 37%, 29% et 30% respectivement.

Le sondage a été réalisé par Internet les 2 et 3 juin, sur un échantillon de 1.001 personnes de 18 ans et plus.