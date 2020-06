Volée au Bataclan, cette œuvre de Banksy a été retrouvée en Italie

Les forces de l’ordre italiennes et françaises ont retrouvé l’œuvre de Banksy dédiée aux victimes de l’attentat au Bataclan et volée en janvier 2019, a annoncé à Sputnik le bureau des carabiniers de Teramo, dans les Abruzzes.

Le graffiti peint en 2018 par le street artist britannique anonyme Banksy sur une porte arrière de la salle du Bataclan, à Paris, et volé en janvier 2019, a été découvert dans la région des Abruzzes, a appris Sputnik ce mercredi 10 juin auprès du bureau des carabiniers de la ville de Teramo, en Italie.

Le parquet de L’Aquila, chef-lieu de la région des Abruzzes, promet de dévoiler les détails de l'opération lors d'une conférence de presse programmée pour jeudi 11 juin.

Selon le procureur de L’Aquila, Michele Renzo, la peinture de Banksy a été retrouvée lors d’une opération conjointe des forces de l'ordre italiennes et françaises.

Le graffiti retrouvé dans une ferme des Abruzzes est resté intact, précise La Repubblica qui se réfère aux forces de l’ordre. L’enquête a établi que des inconnus avaient coupé un morceau de la porte avant de le mettre dans un camion.

Œuvre de Banksy volée au Bataclan

Le 13 novembre 2015, un commando de djihadistes a pris pour cible la salle de spectacle du Bataclan. L’attaque a fait 90 morts et plusieurs dizaines de blessés, pour la plupart des amateurs de rock assistant à un concert du groupe américain Eagles of Death Metal. Ce jour-là, les attaques terroristes planifiées par le groupe Daech* ont fait au total 130 victimes à Paris et en Seine-Saint-Denis.

À l’été 2018, une fresque représentant la silhouette d’une jeune fille en deuil est apparue sur une porte arrière de la salle du Bataclan. Banksy a plus tard publié des photos de cette image sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram . Fire door, Bataclan Une publication partagée par Banksy (@banksy) le 28 Juin 2018 à 1 :00 PDT

Le 27 janvier, l’administration de la salle a annoncé que le graffiti avait été volé.

*Organisation terroriste interdite en Russie