«Tout n’est que paix et amour»: un canular policier après les annonces de Castaner - vidéo

«Nous n’avons constaté aucun individu avec des barres de fer», a affirmé ironiquement un homme se présentant comme un agent de police lors d'un compte rendu. Cette vidéo d’un canular réalisé après les annonces de Christophe Castaner et publiée sur Twitter par un journaliste de BFM TV a déjà été vue des dizaines de milliers de fois.

Après que le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé le durcissement des mesures contre la conduite inappropriée de la police, une vidéo qui montre un compte rendu-canular d'un homme s'affichant comme un policier a été largement partagée sur Twitter.

La séquence, publiée par un reporter de BFM TV, aurait été filmée dans une voiture de police. Un homme sans uniforme, mais avec une radio de police, précise les détails d'une récente intervention à une autre personne.

Il allume une chanson enfantine sur son portable avant de constater les résultats, avec une voix strict de professionnel:

🎙« Nous n’avons constaté aucun individu avec des barres de fer dans un lieu où tout n’est que paix et amour. Nous avons roulé très gentillement pour ne pas effrayer ces petits êtres fragiles de ce monde magique ».

Troll radio de👮🏻‍♂️après les annonces de #Castaner. pic.twitter.com/35jkKvSbHe — Raphaël MAILLOCHON (@Raph_journalist) June 10, 2020

Au moment de la publication de l'article, la vidéo a récolté près de 2.000 J'aime et environ 1.000 retweets et a été visionnée plus de 85.000 fois.

«Tolérance zéro»

Réagissant aux manifestations contre les violences policières et le racisme qui ont mobilisé samedi plus de 23.000 personnes en France, le ministre de l'Intérieur a déclaré vouloir « une tolérance zéro contre le racisme chez les forces de l'ordre».

Tandis qu'«aucun raciste ne peut porter dignement l'uniforme de policier ou de gendarme», a-t-il souligné, une suspension sera systématiquement envisagée pour «chaque soupçon avéré d'acte ou de propos raciste».

En outre, parmi les réformes des techniques d'interpellation est prévu l'abandon de la méthode d'interpellation controversée dite de l'étranglement.