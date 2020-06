Ils braquent une salle de ventes à Lyon et s’enfuient en fausse voiture de police - photo

Avec un revolver, deux individus ont braqué une salle de ventes à Lyon, se sont emparés d’un lot de bijoux, estimé à plus de 400.000 euros, avant de s’enfuir dans une voiture équipée d’un gyrophare et d’une plaque siglée «police». Plus tard, un véhicule en feu a été signalé à Sainte-Foy-lès-Lyon.