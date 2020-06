Une jeune femme se fait cracher dessus à Bordeaux, il s’interpose et reçoit deux coups de couteau

En voulant défendre une jeune femme, importunée par des inconnus qui lui ont craché dessus, un jeune homme de 19 ans a été poignardé à Bordeaux. Les agresseurs ont été interpellés et l’auteur des coups de couteau a été écroué.

Un jeune homme de 19 ans a été poignardé alors qu’il défendait une jeune femme qui était importunée par plusieurs individus à hauteur du quai Louis-XVIII à Bordeaux, en Gironde, relate Sud-Ouest. L’incident s’est produit dans la nuit du 10 au 11 juin.

Selon le quotidien, le passant a décidé de venir en aide à la jeune femme qui était prise à partie par un groupe d’inconnus qui lui ont craché dessus.

Comme l’indique le média, le jeune homme s’est interposé, mais a été poignardé à deux reprises par l’un des agresseurs qui se sont ensuite enfuis. Les secouristes ont pris en charge la victime et l’ont hospitalisée alors qu’elle était dans un état grave.

D’après Sud-Ouest, les policiers de la Brigade anticriminalité (Bac) ont interpellé deux suspects, dans le secteur de la porte de Bourgogne, et les ont placés en garde à vue.

Le mis en cause est écroué

L’auteur présumé des coups de couteau, un individu de 19 ans, a été interrogé par les enquêteurs de la sûreté départementale, selon la source.

Il a été déféré et jugé dans le cadre d’une comparution immédiate le 12 juin. Le mis en cause a été condamné à deux ans de prison, dont un an ferme qu’il va passer sous bracelet électronique.

Il a été écroué en attendant d’être convoqué par le juge d’application des peines.