Quatrième allocution d’Emmanuel Macron depuis le début de la crise sanitaire - vidéo

Le Président de la République s’adresse ce dimanche 14 juin au soir aux Français depuis l’Élysée et ce, pour la quatrième fois depuis le début de l’épidémie de Covid-19. Il est attendu que le chef de l’État aborde la question de la troisième étape de déconfinement, fixée au 22 juin, et qu'il revienne sur la gestion de la crise.

Pour quand la levée de l’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes ainsi que la réouverture des restaurants en Île-de-France? On s’attend à ce que le Président de la République, qui prend la parole à un peu plus d’une semaine du début de la troisième étape du déconfinement, apporte des éléments de réponse à ces questions.

Il est espéré en outre qu’Emmanuel Macron aborde la gestion de la crise. Comme l’a par ailleurs révélé le chef de file des sénateurs LREM François Patriat, le Président «doit redonner confiance dans l'avenir».