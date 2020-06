Nouvelle action de centaines de policiers en colère au pied de l’arche de la Défense - vidéos

Dans la nuit du 15 au 16 juin, des centaines de policiers se sont réunis pour une nouvelle action face aux accusations de racisme qu’ils jugent injustifiées. Jets de menottes, chant de La Marseillaise: après l’arc de Triomphe et la place du Trocadéro, c’est l’arche de la Défense qui a été le théâtre d’une nouvelle action nocturne.

Une nouvelle mobilisation surprise de policiers s’est déroulée dans la nuit du 15 au 16 juin, cette fois sur le parvis de La Défense.

Vers 23h30, près de deux cents fonctionnaires de police, revêtus de leur tenue, se sont retrouvés à La Défense, selon les images prises sur les lieux.

Les policiers ont jeté au sol leurs menottes avant de chanter La Marseillaise.

Source de colère

Plusieurs mobilisations de ce type se sont produites en France à la suite des annonces de Christophe Castaner du 8 juin, lequel avait prôné la «tolérance zéro» face au racisme et notamment annoncé l’abandon de la pratique dite de l’étranglement.

Face à ces nombreuses actions, Frédéric Veaux, directeur général de la Police nationale (DGPN) a annoncé le 15 juin dans une note que la clé d’étranglement serait utilisée jusqu'à ce qu'une nouvelle technique d'interpellation soit définie.

La note précise que cette clé ne sera plus enseignée dans les écoles de police et que mercredi prochain un groupe de travail se réunira pour définir une technique de substitution «permettant aux policiers d’agir dans les meilleures conditions possibles de sécurité physique et juridique». Le groupe doit rendre ses conclusions avant le 1er septembre 2020.

Cette annonce n’a toutefois pas éteint la colère des policiers qui se sont également réunis le 15 juin à Lille ou encore à Nancy.

«À l’heure actuelle, on est encore dans le flou puisqu’on nous annonce pour les collègues la possibilité d’utiliser la technique de la clé d’étranglement. En attendant le résultat d’un groupe de travail qui permettrait de trouver une solution alternative. Quelle solution alternative on va nous proposer? On ne peut pas rester dans le flou», a lancé le 15 juin Mickael Desquin, secrétaire départemental adjoint Unité SGP Police auprès de RT France.

«La clé d'étranglement, c'est fait pour maîtriser des individus dangereux, qui peuvent causer des dommages collatéraux, on le fait pas par plaisir», a quant à lui expliqué à l’AFP Emmanuel Quemener, secrétaire régional d’Alliance pour les Hauts-de-Seine. Et de conclure:

«On ne demande pas de pognon, on veut de la reconnaissance. On est les grands oubliés, on est l'éponge du gouvernement pour absorber tous les maux de la société».