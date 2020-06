«Masqués mais pas muselés»: un rassemblement de soignants se déroule à Paris - vidéo

À travers toute la France, plus de 220 rassemblements de soignants sont prévus ce 16 juin. Des médecins, aides-soignants et infirmiers descendent dans les rues pour appeler l’État à tenir ses promesses et réclamer une augmentation des salaires. Suivez en direct le rassemblement à Paris avec Sputnik.

«Masqués mais pas muselés» est l’un des slogans de la CGT, laquelle figure parmi une dizaine d’autres syndicats et collectifs ayant appelé à organiser cette journée de mobilisation.