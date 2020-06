Il marque un but décisif lors de la «Coupe d’Afrique des quartiers» à Toulouse, la foule le piétine 

Un tournoi de football organisé à Toulouse malgré l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes a viré au drame. Un joueur de 24 ans a en effet été gravement blessé alors que la foule envahissait le terrain pour célébrer un but victorieux.

Un jeune footballeur a été grièvement blessé le 14 juin lors d’un tournoi interdit à Toulouse, rapporte la radio 100%.

Selon le média, l’accident a eu lieu lors d’une «Coupe d’Afrique des nations des quartiers» au stade les Argoulets, organisée malgré l’interdiction de se rassembler à plus de 10 personnes.

Comme l’indique la source, le joueur a été blessé lors de la célébration d’un but décisif, alors que des dizaines de personnes se précipitaient sur le terrain pour exprimer leur joie. Il a été renversé et piétiné par la foule et ses coéquipiers.

La joie vire au drame

D’après la radio, ce sportif de 24 ans a été hospitalisé en urgence absolue. Actu17 indique que les médecins ont diagnostiqué des blessures particulièrement graves: un traumatisme crânien ainsi qu’une atteinte à la moelle épinière et une perforation des poumons.

Une enquête a été ouverte pour «blessures involontaires» et a été confiée à la sûreté départementale.