L’interpellation musclée d'une femme noire par des agents SNCF indigne – vidéo

Mardi 16 juin, une vidéo montrant l’interpellation musclée d’une femme noire par des agents de la sûreté générale de la SNCF à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) a été diffusée sur Twitter. L’extrait a notamment été partagé par David Dufresne qui, comme il le fait pour la place Beauvau, alerte cette fois le groupe SNCF auquel ces agents répondent.

allo @GroupeSNCF - c'est pour un signalement



Placage d'une femme enceinte par vigiles de la SUGE



Aulnay-sous-Bois, 17.6.20, source: @RoronoaAli pic.twitter.com/4VStjhPGYs — David Dufresne (@davduf) June 17, 2020

Les hommes de la police ferroviaire semblaient demander à la femme d’évacuer les lieux, et ont ensuite violemment réagi face à son refus d’obtempérer. Procédant d’abord à une clé de bras, ils ont décidé de la plaquer au sol afin de la menotter.

D’après l’auteur de la vidéo, c’est son mari qui demande aux agents de la lâcher, affirmant qu’elle est enceinte. D’autres personnes tentent ensuite d’intervenir, tandis que l’homme identifié comme son conjoint est plaqué contre un mur, puis menotté et tenu à l’écart.

Usage de gaz

Dans un autre extrait, les témoins s’attroupent autour de la femme afin de s’informer de son état de santé, certains répétant qu’elle «n’a rien fait». L’un des agents fait alors usage de gaz pour les disperser et demande l’évacuation de la gare.

🔴 INFO - #AulnaySousBois : Une femme à été interpellé par la police ferroviaire @SNCF dans une gare #RER.

La foule s’agglutine autour des policiers alors que ces derniers s’assurent de l’état de santé de l’interpellée, la situation dégénère rapidement. #Aulnay #policiers pic.twitter.com/s7AAU0vPYq — FranceNews24 (@FranceNews24) June 16, 2020

Une situation qui risque de creuser encore davantage le fossé entre les représentants des forces de l’ordre et la population, et qui passe d’autant plus mal depuis les mobilisations en hommage à Adama Traoré en France. Comme l’indique la SNCF sur les offres d’emploi pour ce poste, ces agents doivent être des «garants de la sûreté des personnes» dans les trains et les gares.