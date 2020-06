L’interpellation d’une infirmière asthmatique qui jetait des projectiles sur la police choque – vidéos

Pendant la manifestation des soignants à Paris de mardi, une infirmière d’une cinquantaine d’années a été arrêtée pour outrage et jet de projectiles sur les forces de l'ordre. Son interpellation musclée a été filmée et a provoqué une polémique sur les réseaux sociaux, des personnalités politiques et internautes lançant le hashtag #LiberezFarida.