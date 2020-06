Manifestation de soutien à l’infirmière arrêtée hier à Paris après avoir lancé des pierres

De nombreuses personnes sont actuellement devant le poste de police dans lequel avait été placée en garde à vue Farida, une infirmière dont l’arrestation «musclée» a provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux. Elle a été arrêtée après avoir lancé des pierres sur des CRS, dont l’un a porté plainte.

Sa famille explique que c’est un «geste de colère» suite à la pandémie de coronavirus et à la situation dans les hôpitaux publics. Des députés de la France insoumise lui ont publiquement apporté leur soutien.

Campagne de soutien

Le 16 juin, Farida, âgée de 50 ans, a été arrêtée pour outrage et jet de projectiles sur les forces de l'ordre.Son interpellation musclée a été filmée et a entraîné une polémique sur les réseaux sociaux. Des personnalités politiques et internautes ont lancé le hashtag #LiberezFarida.