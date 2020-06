Le rappeur Moha La Squale interpellé à Paris lors d’une opération musclée – vidéo

Mohamed Bellahmed, alias le rappeur Moha La Squale, a été interpellé dans l’après-midi de ce 19 juin à Paris par une patrouille de police. Une vidéo de l’opération a été postée sur les réseaux sociaux.

Le rappeur Moha La Squale violemment interpellé dans le 18 arrondissement de Paris. pic.twitter.com/AY6AIlG5rf — Taha Bouhafs 🔻 (@T_Bouhafs) June 19, 2020​

Une jeune femme se trouve à proximité en train de filmer la scène avec son téléphone. À un moment donné, elle tente d’obliger l’un des policiers à lâcher prise en l’agrippant par le bras.

Recherché par la police

L’artiste a finalement été menotté et placé en garde à vue pour refus d'obtempérer aggravé, outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, selon le parquet de Paris. Son amie a également été placée en garde à vue pour violence sur agent de la force publique et entrave à l'action de la police.

Lors d'un contrôle routier dans le nord de Paris, les policiers se sont aperçus que l’homme qu'ils contrôlaient faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, a indiqué une source policière citée par l’AFP.