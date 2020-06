Un tiers des Français reconnaît l’existence d’un «privilège blanc» dans un sondage

Dans un sondage Ifop-Fiducial concernant le racisme et les violences policières, 32% des Français ont reconnu l’existence d’un «privilège blanc» et 30% celle d’un «racisme d’État». Or, le «racisme anti-blanc» existe pour 47% des sondés.

Un sondage Ifop-Fiducial pour CNews et Sud Radio, réalisé sur fond de vague de manifestations contre le racisme et les violences policières qui sévit depuis la mort de George Floyd aux États-Unis, a notamment mesuré l’importance pour les Français des notions mises à l’ordre du jour. Il révèle que le «racisme anti-blanc» est une réalité pour 47% des répondants et le «privilège blanc» pour 32%. Le «racisme d’État» existe en France pour 30% des personnes interrogées.

Les jeunes sont plus antiracistes

Quant aux «violences policières», les Français sont plutôt enclins à soutenir les manifestations dénonçant les violences contre les policiers et les forces de l’ordre (42%) par rapport aux manifestations pour dénoncer le racisme et les violences policières (27%). Et 31% ne soutiennent aucun des deux mouvements, note le sondage, en précisant qu’il existe une nette différence d’opinion selon l’âge, les jeunes (moins de 35 ans) soutenant davantage les manifestations antiracistes que les plus âgés.

En outre, les sympathisants de gauche sont plus tentés de soutenir les manifestations luttant contre le racisme et les violences policières (46%) et ceux de la droite sont plus enclins à approuver les manifestations policières (59%).

Confiance en la police

Qui plus est, 46% des Français accordent leur confiance à la police et 18% ont de la sympathie pour elle . Et seuls 22% des sondés sont inquiets du comportement des forces de l’ordre; 7% leur sont hostiles.

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1.020 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, par questionnaire auto-administré en ligne du 17 au 18 juin 2020.