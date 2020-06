Ivre, il menace son voisin avec un fusil, la police retrouve de nombreuses armes de guerre chez lui

Dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juin, la compagnie départementale d’intervention a interpellé un jeune homme de 26 ans à Feyzin, dans la métropole de Lyon. Sous l’influence de l’alcool, le suspect avait menacé son voisin avec son fusil à la suite d’une dispute, rapporte Le Progrès.

Lors d’une perquisition à son domicile, les forces de l’ordre ont découvert un véritable arsenal de guerre chez lui. Outre son fusil, il possédait un pistolet à plomb, un LBD, des aérosols lacrymogènes, un fusil à pompe, un pistolet ancien, des munitions et des couteaux.

L’individu était bien connu des services de police, avec pas moins de neuf antécédents judiciaires. Lors de son audition jeudi 18 juin, il a reconnu les faits et a été condamné à un an d’emprisonnement, dont six mois avec sursis. Il a toutefois été laissé libre, précise le quotidien régional.

Les armes en France

Des caches d’armes sont régulièrement découvertes en France, et les violences urbaines à Dijon, lors desquelles les communautés tchétchène et maghrébine ont fait démonstration de leur arsenal, ont remis le sujet au cœur du débat.

Si cinq millions d’armes sont déclarées en France, l’Europe enregistre chaque année la «disparition» de près de 500.000 armes, a indiqué le Huffpost. Une enquête de 2018 menée par l’hebdomadaire Le 1 avait estimé à 15 millions le nombre d’armes qui circulent réellement dans l’Hexagone. La plupart provient des Balkans, où une Kalachnikov peut s’acheter à 300 euros et être revendue pour dix fois son prix en France.