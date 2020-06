Municipales: un candidat soutenu par LREM attaque sa rivale avec une blague sur le «salut nazi»

La tension monte à Levallois-Perret à quelques jours du second tour des municipales, où le successeur de Patrick Balkany doit être désigné. Arnaud de Courson, conseiller départemental des Hauts-de-Seine, s’est retrouvé dans la tourmente en commentant un cliché de sa rivale Agnès Pottier-Dumas (Les Républicains), accompagnée de son colistier David-Xavier Weiss, laquelle tendait son bras vers le haut.

Municipales Levallois-Perret - L'effroyable dérapage du candidat Arnaud de Courson qui détourne une photo de sa concurrente en faisant référence au nazisme et à la religion de son co-listier https://t.co/BTYVCHzInK. Celui qui a fait cela est un minable personnage à vomir 🤮🤮🤮🤮 pic.twitter.com/LUzaHRRJ8f — JJ C (@JJlemans37) June 20, 2020

«Weiss et le salut nazi?», a-t-il commenté dans un message privé sur WhatsApp, qu’il a envoyé par erreur à une militante de Mme Pottier-Dumas.

«Durant toute cette campagne, je n’ai répondu ni réagi aux attaques, à la diffamation et aux mensonges car, justement, je souhaitais une image digne et exemplaire de la vie politique. Mais, aujourd’hui, la ligne rouge a été franchie et je ne l’accepte pas», a-t-elle écrit le 18 juin sur le réseau social.

«Polémiques montées de toutes pièces»

Celle-ci a fait part à la candidate LR de ce commentaire douteux, laquelle a réagi avec véhémence sur Facebook, dénonçant des «actes extrêmement graves».

M.Courson, qui a fusionné avec la liste de Maud Bregeon (LREM) et qui est donc désormais soutenu par le parti de la majorité, a tenu à couper court aux polémiques qu’il estime «montées de toutes pièces». Il explique dans un communiqué qu’il souhaitait envoyer l’image à son directeur de campagne mais qu’il a commis une erreur au moment de sélectionner le destinataire.

«Je n’ai jamais souscrit à ce type de campagne de dénigrement, surtout lorsqu’elle comporte des insinuations nauséabondes», se justifie-t-il, ajoutant que son «intention était d’empêcher la diffusion de ce détournement d’image».

Les hostilités sont vraisemblablement lancées pour le second tour. Les électeurs de Levallois-Perret devront faire le choix entre trois listes le 28 juin: celle de la majorité municipale sortante LR-UDI, auparavant soutenue par le couple Balkany et désormais représentée par Agnès Pottier-Dumas, celle d’Arnaud de Courson et de Maud Bregeon (LREM) et la dernière de Lies Messatfa (Mouvement radical).