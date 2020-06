Auchan et Lidl demandent de rapporter des steaks hachés présentant de graves problèmes dans leur composition

Risquant de contenir des filaments métalliques, de nombreux lots de steaks hachés ont été rappelés par deux grandes enseignes françaises, Auchan et Lidl. Les consommateurs sont priés de ne pas acheter les produits concernés et de les retourner dans les magasins.

Une alerte a été donnée aux consommateurs français sur des barquettes de steaks hachés de différentes marques commercialisées par Auchan et Lidl et mises en vente les 17 et 18 juin. Pouvant contenir des filaments métalliques, ces produits ont été rappelés par ces deux enseignes de grande distribution, indique le site 60 millions de consommateurs.

Les clients des magasins concernés, dont la liste complète peut être consultée dans ce document, sont invités à retourner les produits aux magasins où ils ont été achetés ou de les jeter. La date limite de consommation de ces steaks hachés va jusqu’au 26 juin.

De nombreux départements situés principalement dans les régions des Hauts-de-France, de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de l’Île-de-France sont concernés par le vice de fabrication. La même source a présenté les listes respectives des références en cause chez Auchan et Lidl.

Charcuterie rappelée par Carrefour

Vendredi 19 juin, dix types de charcuteries italiennes, fabriquées par la société Fumagalli et commercialisées sous les marques Carrefour bio et Carrefour sélection, ont fait l'objet d'une procédure de rappel après la découverte de listeria dans des lots de mortadelle, a cité l’AFP auprès du groupe de distribution.

Le service de presse de Carrefour n'était pas en mesure de préciser les volumes concernés vendredi soir.

Carrefour recommande aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer et de les détruire ou de les rapporter au magasin, où ils leur seront remboursés.