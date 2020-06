Des jeunes évacuent une dame âgée d’un violent incendie à Creil avant l’arrivée des pompiers – vidéo

Avant que les pompiers n’interviennent à l’incendie qui s’est produit dans un appartement à Creil ce samedi 29 juin, des jeunes sur place ont négligé le danger et ont évacué une damé âgée de l’immeuble dont l’un des appartements a été englouti par les flammes, selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Alors qu’un violent incendie a dévasté un appartement à Creil samedi 20 juin, des jeunes ont sauvé une dame âgée avant l’arrivée des pompiers.

Des jeunes de Creil viennent de sauver une mamie et deux enfants des flammes il y a quelques minutes... 💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/KpOemnTZ72 — Billal RIGHI (@BillalRighi) June 20, 2020​

La vidéo diffusée sur Twitter est accompagnée d’un commentaire comme quoi des jeunes ont sauvé une dame âgée ainsi que des enfants de l’immeuble en flammes avant que les pompiers n’arrivent sur les lieux.

Sur la séquence, on voit un groupe de jeunes hommes qui portent la femme âgée hors du bâtiment et la déposent sur la pelouse. Cette dernière a l’air perdue et choquée, elle ne répond pas aux questions des gens qui l’entourent, lui demandant si elle va bien.

Tous les habitants de l’immeuble ont été évacués et il n’y a aucune victime à déplorer, selon le média local Oise Hebdo. De plus, les pompiers ont réussi à maîtriser le feu avant qu’il ne se propage aux appartement voisins.