La Fête de la musique sourde aux restrictions sanitaires à Paris, la police intervient - vidéos

Négligeant les restrictions sanitaires, des milliers de personnes ont envahi les rues de Paris à l’occasion de la Fête de la musique ce 21 juin. La police a été contrainte de repousser la foule immense dans la capitale et a procédé à des interpellations. Les tensions ayant éclaté dans la nuit, la police a eu recours au gaz lacrymogène et au LBD.

Cette année, la Fête de la musique s’est tenue peu après le relâchement lié à l’épidémie de coronavirus en France. Bien que certaines restrictions sanitaires restent toujours en vigueur, comme l’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes, des villes françaises, dont Paris, ont connu une célébration d’ampleur plus qu’importante avec quelques troubles et une vaste intervention policière. Notre correspondant a suivi la situation de près dans la capitale.

Près du canal Saint-Martin, dont les abords étaient bondés, les policiers ont dû intervenir pour repousser la foule festive.

Forte affluence à Paris autour du canal Saint-Martin pour la #FeteDeLaMusique2020. La police intervient pour disperser la foule pic.twitter.com/xyJeg7c38z — Xenia__Sputnik (@XseniaSputnik) June 21, 2020

La police a également procédé à quelques interpellations. Une séquence présente un homme plaqué au sol par un groupe d’agents des forces de l’ordre:

Une autre interpellation a dégénéré en une altercation, lorsqu’un homme a résisté à la police en tentant de s’enfuir. Les policiers ont eu recours à la force pour l’arrêter, provoquant l’intervention d’autres personnes:

Intervention des FDO lors de la #FeteDeLaMusique2020 hier soir à Paris pic.twitter.com/GmjTgNTAdX — Sputnik France (@sputnik_fr) June 22, 2020

Des foules en train de danser et chanter ont également été remarquées rue du Paradis et rue des Archives dans Le Marais.

Gestes barrières et distanciation physique de qualité sur le Quai de Valmy et au Parc Villemin#FeteDeLaMusique2020 pic.twitter.com/owfWcDiYfN — Antoine Llorca (@antoinellorca) June 21, 2020

À Ménilmontant (XXe), sur une petite place connue pour ses bars, les vendeurs de merguez étaient de sortie avec des tables dressées sous des chapiteaux pour se protéger de la pluie. Pas de masques dans le public, seuls les vendeurs en portaient, précise l’AFP.

Tensions nocturnes

Plus tard dans la nuit, des tensions ont éclaté aux Invalides nécessitant l’usage du gaz lacrymogène et des tirs de LBD de la part des policiers, qui avaient d’abord été la cible de projectiles et bouteilles.

Une voiture de police prise pour cible aux Invalides doit prendre la fuite après une pluie de projectiles.



Plusieurs milliers de personnes sont aux Invalides pour la fête la de musique. #FeteDeLaMusique pic.twitter.com/vEGT7SCRzx — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 22, 2020

D’autres villes concernées

La Fête de la musique s’est également déroulée dans d’autres villes du pays, dont Strasbourg ou encore Nantes. Dans cette dernière, la célébration a été marquée par un anniversaire funeste: celui de la mort il y a un an de Steve Maia Caniço lors d'une opération policière controversée à la fin d'une soirée électro.

Ainsi, une marche blanche rassemblant plusieurs milliers de personnes (2.600 selon la police) s'est tenue à Nantes, partie du château des Ducs de Bretagne pour rejoindre l'endroit en bord de Loire où s'était noyé cet animateur périscolaire de 24 ans après une intervention de la police pour disperser des fêtards.